Fix! Shiffrin weiß, wann sie ihr Comeback gibt

Jetzt ist es raus: Weltcup-Star Mikaela Shiffrin peilt ihr Comeback für die Rennen in Levi am 21. und 22. November an! Wie die US-Amerikanerin in einem Interview mit dem “Olympic Channel„ des IOC am Montag erklärte, will sie nach ihrer Rückenblessur bis dahin in den Wettkampf zurückkehren ...