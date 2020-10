Corona & China: 1,5 Mrd. Dollar Verlust für NBA

Ein harter Schlag: Die NBA muss wegen der Coronavirus-Krise und des Konflikts mit China laut einem AP-Bericht einen Verlust in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar (1,27 Milliarden Euro) für die abgelaufene Saison hinnehmen! Die NBA hatte wegen der Pandemie als erste große Liga in Nordamerika am 11. März ihren Spielbetrieb unterbrochen ...