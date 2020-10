US-Wahl: Langweiler statt Krawallmacher?

„Er ist entsetzlich langweilig, aber Gott sei Dank, er ist genau das, was wir zur Zeit brauchen“, kommentiert eine Zeitung die Prozentpunkte, die Joe Biden in seinem wirklich langweiligen Wahlkampf sammelt. Es ist die Sehnsucht der Amerikaner nach der Rückkehr zur Normalität. Welch ein Gegensatz: der biedere Maskenmann, der unauffällig durch die Lande tingelt und mit den Menschen echte Sachdiskussionen führt, allerdings in der Corona-Distanz - und der Marktschreier, der sich in tobenden Arenen (meist Flugplatzhangars) huldigen lässt und der damit Bürgerkontakte nur vorgaukelt.