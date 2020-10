Borats „Tochter“: Über Nacht weltberühmt

Dreh mit kugelsicherer Weste

Sie begeben sich im Film in einige sehr heikle Situationen. Hatten Sie eigentlich nie Angst?

Natürlich habe ich Angst, so wie jeder andere auch. Ich habe oft Szenen geschrieben und fand sie toll. Bis zu dem Tag, an dem ich sie dann drehen musste. Ich hatte solch einen Schiss, dass ich am liebsten abgehaut wäre. Ich musste mich jedes Mal überwinden.