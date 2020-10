Darf er das? Supertalent mit ganz frechem Volley

Ungewöhnliche Karriere

Die Karriere von Tennis-Juwel Sinner ist übrigens eine sehr ungewöhnliche. In seiner Heimat gehörte der Viertelfinalist von Paris in seiner Kindheit zu den besten Skifahrern Italiens, wurde italienischer Meister im Riesenslalom. Die „Corriere della Sera“ nennt ihn bereits respektvoll den „Roten Baron“, ein erster medialer Schritt in den Tennisadel eines kommenden italienischen Sportidols …