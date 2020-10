Nach Unglück Tod im Spital

Betreut wurde Klaus R. in einer Pflegeeinrichtung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen in seinem Heimatbezirk Oberwart. Bis sich Ende September ein Unglück mit schrecklichen Folgen ereignete. Bei der Körperpflege erlitt der 42-Jährige durch extrem heißes Wasser arge Verbrühungen. Der Mann musste auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Verletzungen dürften so schwerwiegend gewesen sein, dass eine Hauttransplantation dringend notwendig erschienen ist. Doch alle Versuche, den Patienten zu retten, scheiterten letztlich. R. überlebte das Unglück nicht, er ist am vergangenen Wochenende verstorben.