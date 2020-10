Nazca-Scharrbild von Katze in Peru entdeckt

Nahe der weltbekannten Nazca-Linien haben Wissenschaftler am Hang eines Hügels in Peru kürzlich ein weiteres Scharrbild entdeckt. Es zeigt eine katzenartige Figur, die 37 Meter lang und vermutlich im zweiten oder ersten Jahrhundert vor Christus entstanden ist. Die in den Boden gekratzten Linien sind laut Angaben der Forscher zwischen 30 und 40 Zentimeter breit.