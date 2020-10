In Kuchl entspannt sich Corona-Lage nur langsam

„Spätestens fünf Tagen sinkende Zahlen“

ZahlenDie strengen Corona-Verordnungen samt Ausgangsbeschränkungen und dem Ein- und Ausreiseverbot gelten vorerst bis Allerheiligen. Ein Lichtblick: Die Infektionszahlen steigen derzeit längst nicht mehr so stark an wie zuletzt. Mit Stand Sonntag gab es in Kuchl 121 Infizierte, am Vortag waren es 115. „Ich hoffe, dass wir in spätestens fünf Tagen sinkende Zahlen haben“, sagt Freylinger.