87-Jähriger stach Bewohner mit dem Messer nieder

Wohngruppe für Demenzkranke

Das vor zwei Jahren eröffnete, neue Vöcklabrucker Seniorenheim bietet 80 Langzeit- und fünf Kurzzeitpflegeplätze an, zehn davon in einer Wohngruppe für an Demenz erkrankte Menschen. Zudem werden bis zu acht Personen in der Tagesbetreuung versorgt.