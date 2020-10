Covid-Zahlen steigen: Schweiz verschärft Maßnahmen

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat auch die Schweiz die Sicherheitsauflagen verschärft. Von Montag an seien Versammlungen mit mehr als 15 Menschen im öffentlichen Raum verboten, teilte die Regierung in Bern am Sonntag mit. Die Schweizer wurden außerdem dazu aufgerufen, private Treffen insgesamt einzuschränken.