Rathaus-Christkindlmarkt: Trinkverbot bei Standln

Markierungen am Boden

Die allgemeinen Regeln wie Maskenpflicht und die Beachtung der Abstandsgebote gelten ebenfalls. Markierungen am Boden sollen bei der Einhaltung der nötigen Distanzen helfen. Eine direkt am Markt befindliche Sicherheitszentrale wird das Geschehen verfolgen. Sie steuert auch das Leitsystem. Zu diesem gehören etwa Ampeln an den Eingängen. Leuchten diese rot, sind zu viele Besucher am Platz, ein Eintritt ist dann nicht mehr möglich. Überwacht wird der Weihnachtstraum auch von eigenen Ordnern. Sie sind mit Engelsflügeln ausgestattet, um spielerisch auf das Einhalten von Abständen hinzuweisen, wie es hieß.