Keine Zuschauer in Köln: „Traurig und erschüttert“

„Wir sind traurig und erschüttert darüber“, ist die Enttäuschung bei Edwin Weindorfer, Veranstalter des ATP-Turniers in Köln, riesengroß. Der Grund: Die zuständigen Gesundheitsbehörden teilten am Dienstag mit, dass mit der gestiegenen Inzidenz in der Stadt ab Mittwoch nur noch maximal 250 Besucher die LANXESS arena betreten dürfen. Daraufhin haben die Turnierverantwortlichen entschieden, das Sportevent vorerst ohne Zuschauer fortzusetzen.