„Mann ohne Herz“ bekam am Wiener AKH Spenderherz

„Für mich beginnt ein neues Leben“

Die „Heartmates“ der US-Firma Abbott „schlugen“ so präzise, dass sie K.s eigenes Herz jahrelang hätten ersetzen können. Doch das ist nun nicht mehr nötig – dem 35-Jährigen aus Spittal an der Drau wurde von der europäischen Transplant-Zentrale in Holland ein Organ zugeteilt. Den Eingriff führten neuerlich Zimpfer und Prof. Andreas Zuckermann durch. Als Anästhesistin stand das Team von Prof. Edda Tschernko zur Seite. Patient K. war beim „Krone“-Termin quietschvergnügt: „Ich fühle mich wohl, mir geht es gut. Für mich beginnt ein neues Leben.“