Geheimdienst-Krimi: So arbeitete der Russen-Spion

Verschwindende Tinte

Auf den Sticks: ein umfassendes Bild über den Zustand des österreichischen Heeres. Was M. alles an die Russen weiterleitete, lässt sich nicht mehr gänzlich nachvollziehen. Doch waren es mutmaßlich Abertausende Bilder, mit Geheimtinte verfasste Dokumente und jede Menge Daten zu Heer und NATO. Vergütet wurden die Dienste teils mit 30.000 Euro im Jahr. Darüber hinaus konnte M. zu jedem Zeitpunkt mit Codes verschlüsselte Nachrichten an russische STRELA-3-Satelliten senden. Präparierte Aktenkoffer zur Verschlüsselung, die Tinte - all das wurde in seiner Salzburger Wohnung gefunden.