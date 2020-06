3 Jahre unbedingte Haft für Ex-Bundesheeroffizier

Nach Urteil wieder auf freiem Fuß

Das Urteil nahm der Ex-Oberst nach Rücksprache mit seinem Verteidiger Michael Hofer an. Er hat in dem Prozess ein Teilgeständnis abgelegt. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab, eine Berufung ist also noch möglich. Dennoch ist der 71-Jährige noch am selben Abend aus der Haft entlassen worden, da er bereits die Hälfte der Strafe in U-Haft abgesessen hat: „Es ist nicht anzunehmen, dass er es wieder macht“, erklärte der Richter.