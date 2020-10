Strache nahm „Krone“-Wahlkasperl „zur Kenntnis“

„Ich nehme das zur Kenntnis“

Am Sonntag war es im Medienzentrum im Wiener Rathaus dann so weit: Wir übergaben Strache die Trophäe. Der ehemalige Politiker nahm sie in die Hand, beäugte sie kurz. Was sagen Sie dazu? „Ich nehme das zur Kenntnis“, sprach er und gab den Kasperl an eine Mitarbeiterin weiter.