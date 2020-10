US-Jäger erlegen in Florida Rekord-Phython

Die zwei Jäger Kevin Pavlidis und Ryan Ausburn haben in den Everglades in Florida einen Rekord-Python getötet. Die burmesische Riesenschlange brachte es auf 5,71 Meter Länge und ist somit das größte Tier der sogenannten invasiven Art, das je in dem südöstlichen US-Bundesstaat erlegt wurde. Auf einem Foto wird das Ausmaß der 47 Kilo schweren Beute deutlich - das Tier ist so lange, wie die Straße breit.