NEOS wollen nach Wahl „Verantwortung übernehmen“

Niemandem kopiert, nicht in Rolle drängen lassen

Und was sie ganz besonders toll fand: „Du hast nicht versucht, jemanden zu kopieren, du hast dich nicht in eine Rolle drängen lassen, die du nicht bist. Du bist geblieben wie du bist. Und du bist ganz fantastisch.“ Und auch Meinl-Reisingers Vertrauen in Sachen Fernseh-Debatten hatte sich Wiederkehr erarbeitet: „Ich konnte dann meistens, wenn du das Duell hattest, auch guten Gewissens umschalten auf was anderes.“