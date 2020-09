Wiederkehr: „Wie in der Schule, gut durchgekommen“

Kennt niemand, kann viel, die neue Generation für Wien: So beschrieb sich der NEOS-Wien-Chef einmal selbst auf einem Plakat. Was er bestimmt kann: sich etwas trauen. Sollte es zu einer SPÖ-NEOS-Koalition kommen, wäre das wohl der pinke Part neben dem roten Bürgermeister. Was Wiederkehr über Wien weiß, stellte er gerne unter Beweis. Wie berichtet, luden wir die Spitzenpolitiker zum großen Wissenstest. Das Ergebnis fasst der 30-Jährige so zusammen: „Es war wie in der Schule. Ich war nie der Beste, aber ich bin gut durchgekommen“, lacht er.