Die eBundesliga geht in die vierte Saison

Die 12 Teams treten schließlich im 90er-Modus beim großen Teamfinale am 28. März 2021 an. Der Spielmodus ist an den Meisterschaftsmodus der Tipico Bundesliga angelehnt: Zunächst spielen die Klubs in elf Runden im Meisterschaftsmodus gegeneinander. Die sechs bestplatzierten Teams steigen schließlich in die Meistergruppe auf. Dort werden ihre Punkte halbiert und sie kämpfen in weiteren fünf Runden um den eBundesliga-Meistertitel 2020/21 und ein Preisgeld von 5.000 Euro für das Siegerteam.