„Zeichen von Mut und Entschlossenheit!“

Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel, Abstandsregeln - sie dominieren die Feiern. Festlichkeiten, die am Freitag beim Herzogstuhl begonnen haben, an Gräbern ehemaliger Landeshauptleute und am Soldatenfriedhof in Annabichl fortgesetzt wurden und die mit dem Zapfenstreich im Beisein von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen im Landhaushof und an der Stätte der Kärntner Einheit endeten.