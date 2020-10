Trotz „Orange“ bleibt in OÖ alles beim Alten

Obwohl die Corona-Ampel in den Bezirken Rohrbach, Linz-Land, Linz, Wels, Vöcklabruck und Gmunden seit gestern von gelb auf orange umgeschaltet wurde, bleibt in Oberösterreich alles beim Alten. Auch in den Schulen in den „orangen Bezirken“ bleibt die Ampel weiter auf gelb, daher wird in keiner Schule auf Distance-Learning umgestellt.