Auch in Deutschland immer mehr neue Corona-Fälle

Rate der positiven Tests stieg ebenfalls an

Auch die Rate der positiven Tests stieg zuletzt nach RKI-Daten stark an und lag in der vergangenen Kalenderwoche bei 1,64 Prozent. In der Woche zuvor waren es 1,22 und davor 1,16 Prozent. Die Anzahl der Tests sank dagegen leicht auf rund 1,096 Millionen in der 40. Woche. Zuvor waren es rund 1,168 Millionen gewesen.