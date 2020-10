Anzeige bringt Ex-ÖSV-Star Gottwald zum Schmunzeln

In dieser heißt es, dass Gottwald in Ramsau am Dachstein „auf der dortigen Fahrbahn ein vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmtes Kleinfahrzeug“ verwendet hat. Und das, „obwohl auf der Fahrbahn Spiele jeder Art verboten sind, es sich nicht um eine Wohnstraße handelt und keine Verordnung für eine Ausnahme dieses Verbots von der Behörde erlassen wurde“.