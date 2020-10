Fliege auf Kopf von Trump-Vize belustigt das Netz

Peking zensiert CNN-Übertragung

Als es Chinas Zensur hat die Ausstrahlung der TV-Debatte zwischen Pence und Harris, an heikler Stelle unterbrochen. Als es um den Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus ging, der bekanntlich in China seinen Anfang genommen hatte, riss die Übertragung des US-Nachrichtensenders CNN abrupt ab. Als Pence am Donnerstagmorgen Pekinger Zeit seine Kritik an der Volksrepublik mit den Worten „China ist schuld, dass ...“ begann, blieb plötzlich der Ton weg und ein Testbild mit den Worten „Kein Signal - bitte warten“ erschien. Als das Gesprächsthema der TV-Debatte wechselte, wurde die Übertragung wieder fortgesetzt.