Pence & Harris: Debatte als wichtigste ihrer Art

Pence: Präsident hat zahlreiche Menschenleben gerettet

Vizepräsident Pence - der der Corona-Task-Force im Weißen Haus vorsteht - nahm das Krisenmanagement der Trump-Regierung naturgemäß in Schutz. Er verwies ganz auf Trump-Linie darauf, dass der Präsident frühzeitig in der Pandemie Einschränkungen für Reisende aus China und der EU erlassen und damit „zahlreiche Menschenleben gerettet“ habe. In den USA gibt es bisher mehr als 210.000 Todesopfer durch die Pandemie. Pence sagte, Trump und er hätten großes Vertrauen in die Fähigkeit der Amerikaner, die Informationen zum Schutz vor dem Coronavirus selber in die Praxis umzusetzen.