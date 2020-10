Bereits der 25. Bergtote in diesem Jahr in OÖ

Zweiter Toter an gleicher Stelle

Am 27. August war an exakt der gleichen Stelle ein 34-Jähriger aus Amstetten in den Tod gestürzt: „Beide haben unterhalb einer Aluminiumleiter den Halt verloren, es geht dort steil bergab“, so Ebner. Die Bergretter aus Gmunden mussten heuer bereits zu etwa 25 Einsätzen am Traunstein ausrücken. „Es ist zwar schön, dass heuer so viel in den Bergen los ist, für uns bedeutet das aber umso mehr Arbeit“, so der Ortsstellenleiter.