Wien: „Höflicher“ Einschleichdieb bestiehlt Wirtin

„Der hat mich ganz höflich gebeten, ob er aufs WC gehen darf, und dabei sogar die 50-Cent-Toilettengebühr bezahlt“, schildert die gebürtige Ungarin Rita M. der „Krone“. Weil der Mann auch noch höflich dankte und freundlich grüßend das Lokal verließ, schöpfte die Gastronomin keinen Verdacht. Doch dann der Schrecken. „Meine Tasche war weg und mit ihr 2000 Euro an Tageseinnahmen. Ich hatte sie in der Küche hinter der zugemachten Tür hingestellt“, so die Bassena-33-Inhaberin, die ihr Lokal in der Neulerchenfelder Straße betreibt.