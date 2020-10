Trump-Tweet: Tusk warnt vor „zynischen Mächtigen“

Vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl kann Trump es sich kaum erlauben, Schwäche zu zeigen. In Umfragen liegt der 74-jährige Republikaner hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden (77). Trump drängt nun zurück in die Arena. „Werde bald wieder auf Wahlkampftour sein!!!“, kündigt er am Montag auf Twitter an.