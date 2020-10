Carla Bruni: Persönlich und sinnlich wie selten

„Un ange“ ist ein Titel, der thematisch leicht abweicht. Er handelt von Schutzengeln - an die die Sängerin auch glaubt. Sie sei von deren Existenz sowohl im Diesseits als auch im Jenseits überzeugt, wie sie in dpa-Gespräch betont. Und: Sie sei hier auf Erden schon einem solchen Aufpasser begegnet. Um besser zu verstehen, was sie mit Schutzengeln meint, verweist Bruni auf den Film „Der Himmel über Berlin“ von Wim Wenders - auf Damiel und Cassiel, für Menschen unsichtbare, freundliche Wesen in langen Mänteln.