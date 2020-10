Trotz Krise: Betrieb schafft neue Jobs im Süden

Das Salzburger Familienunternehmen hat im Februar den Betrieb am Standort Pinkafeld aufgenommen. Für mehr als 70 Menschen wurde dadurch ein Arbeitsplatz in Wohnortnähe geschaffen. „Wir haben ausschließlich Arbeitskräfte aus der Region, weil die uns auch bleiben“, erklärt Firmen-Eigentümer Edgar Stemeseder. Damit aber nicht genug. Der auf Aluminium-Systeme für Fenster und Türen spezialisierte Betrieb plant auszubauen. „Bis Ende 2021 werden es um etwa 100 Mitarbeiter mehr sein, denn wir vergrößern unseren Standort in Pinkafeld“, so Stemeseder. Schon jetzt werden Fenstertechniker und Facharbeiter für ihren Bereich gesucht. „Personen mit abgeschlossener Lehre dürfen sich gerne melden“, sagt der Firmen-Chef.