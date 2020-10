Sobotka: „Ich bin Spielball der Politik geworden“

Ärger wegen Video

Sobotka glaubt, dass der Fokus auf seine Person im Fehlen von Themen im Ausschuss liege. Dabei solle substanziell was weitergehen. Dies erwarteten auch die Menschen, die den Ausschuss letztlich finanzieren. Er, Sobotka, lasse sich auch künftig nicht davon abbringen, rechtliche Vorgaben penibel einzuhalten. Der Ausschuss sei etwas aus der Spur geraten. Teilweise verzettele man sich in Trivialitäten. „Und das just in den Tagen, wo wir 100 Jahre Verfassung feiern. Das tut schon weh.“