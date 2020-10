Regierung riegelt Coronavirus-Hotspot Madrid ab

Einbußen in Milliardenhöhe

Ayusos Justiz- und Innenminister Enrique López sagte am Freitag, die Absperrungen würden nicht nur „Chaos, Ungewissheit und Unruhe“, sondern auch Einkommenseinbußen von insgesamt zwei Milliarden Euro pro Woche verursachen. Spanien hatte heuer in den ersten acht Monaten des Jahres coronabedingt 73 Prozent weniger Touristen verbucht als im Vorjahreszeitraum. Die Touristen gaben allein im August insgesamt 79 Prozent weniger aus als vor Jahresfrist