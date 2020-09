Slowenien setzt Teile Österreichs auf Rote Liste

Reisewarnungen auch in der Schweiz

Ebenfalls am Freitag hatte die Schweizer Bundesregierung ihre Liste der Risikogebiete aktualisiert, neu hinzu kamen Nieder- und Oberösterreich. Wien ist bereits seit 14. September auf dieser Liste. Die Reisewarnung bedeutet, dass sich aus diesen Teilen Österreichs in die Schweiz Einreisende nach ihrer Ankunft umgehend in Quarantäne begeben müssen. Die Durchreise durch die Schweiz bleibt weiterhin erlaubt.