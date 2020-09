Klima-Aktivisten besetzen Michaelerplatz

„Rebellen“ wollen bleiben

„Wir sind gekommen, um zu bleiben“, so die „Rebellen“, die ein Camp errichtet hatten, in einer Stellungnahme. Die Aktion „Zirkus“ sei nicht nur Ausdruck der Rebellion, man setze vor allem auch auf Information und Beteiligung in Form eines durchgängigen Rahmenprogramms mit Musik- und Redebeiträgen sowie einer offenen Bühne für Künstler und Tanzperformances.