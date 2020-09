Willkommen in der Gastro-Zettelwirtschaft

Viele Bundesländer warten erst einmal ab

In den Bundesländern ist der Tenor positiv. In Niederösterreich gilt die Pflicht ab 5. Oktober in Bezirken, in denen die Corona-Ampel orange leuchtet. In Salzburg ist der Wille in der Gastronomie da, aktuell läuft aber noch eine Prüfung. Im Laufe der Woche sollte eine Entscheidung gefällt sein. Anders in Oberösterreich: Es gibt nur eine freiwillige Registrierung, die von den Gästen kaum angenommen wird. Ähnlich im Burgenland, wo keine Maßnahmen geplant sind, auch eine frühere Sperrstunde rigoros abgelehnt wird.