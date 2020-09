Gastro-Registrierungspflicht: Ist das sinnvoll?

Erneut ist eine Corona-Verordnung für die Wiener Gastronomiebetriebe in Kraf getreten. Restaurant- und Lokalbesucher müssen auf einem Formblatt Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Tischnummer und Datum eintragen. Eine solche Maßnahme wird bereits bei unseren deutschen Nachbarn seit geraumer Zeit umgesetzt. Beim „Krone“-Lokalaugenschein in Betrieben der Bundeshauptstadt zeigt sich, dass die Wiener Wirte alles andere als begeistert von der neuen Regelung sind. Genaue Vorgaben fehlen - so die Einschätzung der Unternehmer. Außerdem muss sich erst noch zeigen, ob die sich die Hoffnung der Stadt, dass die Gäste korrekte Angaben machen, bewahrheitet. Lokale, die die Vorschrift missachten, müssen mit hohen Geldstrafen rechnen. Was halten Sie von der Gastro-Registrierungspflicht? Wird die Maßnahme Einfluss auf Ihre zukünftigen Lokalbesuche haben? Denken Sie, dass der Datenschutz eingehalten wird? Teilen Sie Ihre Meinung zur Registrierungspflicht in Wiener Lokalen mit der Community, wir freuen uns auf Ihre Kommentare!