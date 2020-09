„Keine schwarzen Schafe mehr - alle schon grau“

Das Bild, das die FinCEN-Files zeichnen, ist düster. „Am Anfang dieser Geschichte steht ein Verbrechen“, erklärt Michael Nikbakhsh, der für Österreich an den Files mitrecherchiert hat. Das sind etwa illegales Glücksspiel, Steuerhinterziehung oder Korruption, aber auch Drogenhandel oder Waffenschiebereien. Durchaus lukrative Geschäfte, deren Einnahmen in einem weiteren Schritt verschleiert werden müssen. So ergeben sich dann endlose Transaktionsketten von Bank zu Bank. „Jene Bank in dieser Kette ist verpflichtet, das zu hinterfragen“, gibt Nikbakhsh zu bedenken. Doch dafür sind diese Transaktionen zu lukrativ. Inzwischen, so zeigt die FinCEN-Recherche, ist eine ganze Industrie entstanden, „an Beratern, die Menschen, die ein kleines Thema haben, wie sie Schwarzgeld verschwinden lassen können, zeigen, wie man das macht“, erklärt Nikbakhsh.