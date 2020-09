Polizeieinsatz bei bekanntem Wiener Bierwirt

Warten auf „Willi“

Am 11. September, an dem ein Urteil erwartet worden war, legte der Wirt plötzlich ein handgeschriebenes Geständnis eines mysteriösen Bekannten - eines gewissen Willi - vor, der die Nachricht verfasst haben soll. Die Verhandlung wurde daraufhin erneut vertagt. Die Frist des Richters, in der die Identität des angeblich Geständigen hätte offengelegt werden müssen, ist inzwischen längst verstrichen. Wann und wie ist es in der Verhandlung weitergeht und ob „Willi“ am Ende auch noch etwas mit dem jüngsten Polizeieinsatz zu tun hatte, wie in sozialen Medien gemutmaßt wird, ist offen.