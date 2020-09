Schuss auf Mitarbeiter einer Delogierfirma in Wien

„Brüllte herum und bedrohte alle mit dem Tod“

Der verdächtige Serbe, er ist der Polizei namentlich bekannt, besaß in Währing einen Reifenhandel. Dieses Geschäftslokal war im Auftrag des Gerichts von der in Wieden ansässigen Firma delogiert worden. Völlig aufgebracht betrat der mutmaßliche Täter am Donnerstagnachmittag schließlich gegen 14.30 Uhr die Realitätenverwaltung in der Johann-Strauß-Gasse. Laut Zeugen ging er „sehr brutal vor, brüllte herum und bedrohte alle mit dem Tod“, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.