„Könnten schon morgen Kinder in die Schule fahren“

Mehr als tausend Busse rollen oberösterreichweit in der Früh über die Straßen. Doch damit ist der Bedarf für Schüler in Coronazeiten nicht abgedeckt, die Hilfeschreie der Betroffenen werden immer lauter. Das Busunternehmen Resch Reisen bietet für die Bezirke Rohrbach und Freistadt Hilfe an, wurde aber nicht gehört.