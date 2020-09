Covid-Neuinfektionen in EU steigen zum Teil rasant

Vor rund einem Monat hat die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde (ECDC) „ein echtes Wiederaufleben an Fällen“ registriert. Seitdem steigen die Covid-19-Neuinfektionen nahezu in ganz Europa an. Während die Lage hierzulande als beunruhigend bezeichnet werden kann, scheint jene in Spanien nahezu dramatisch, wie die Zahl der Krankheitsfälle zeigt. Relativ stabil bleiben die Todesraten und Krankenhausaufenthalte.