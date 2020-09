Schwierige Zeiten für Transportbetriebe

Ob groß, ob klein – mitten in der Europäischen Mobilitätswoche traf Dorner auf dem Domplatz in Eisenstadt Pendler jeden Alters, die Öffis nutzen und so die Umwelt schonen. Als symbolisches Dankeschön übergab er ihnen vor der Mobilitätszentrale ein Frühstückssackerl samt Bio-Äpfel. In Gesprächen mit Schülern waren vor allem die vollen Busse in Corona-Zeiten ein wichtiges Thema. Wie der Landesrat gegenüber der „Krone“ betonte, wird er diese Problematik morgen bei der Konferenz der Landesverkehrsreferenten in Wien ansprechen. „Im Sinne unserer Kinder, die tagtäglich mit dem Bus zur Schule fahren, ist eine Lösung zwischen Bund und Ländern dringend nötig.“