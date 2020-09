781 Barren Gold und Silber in Kofferraum entdeckt

Ab 10.000 Euro muss Meldung an den Zoll erfolgen

Personen, die in die Europäische Union einreisen oder aus ihr ausreisen und Geldmittel, Gold und andere Edelmetalle im Wert von 10.000 Euro oder mehr mit sich führen, müssen diesen Betrag bei den Zollbehörden anmelden, was in diesem Fall nicht geschehen ist. Allein die Einfuhrabgaben für das Silber belaufen sich auf rund 97.000 Euro, informierte Pasquali.