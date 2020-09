Metaller-Arbeitgeber wollen keine KV-Verhandlungen

„Aus wirtschaftlicher Sicht wäre es am sinnvollsten, die Lohnverhandlungen in das nächste Jahr zu verschieben“, sagte der Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI), Christian Knill, am Montag. „Wir sind in einer absoluten Ausnahmesituation und müssen gemeinsam aus dieser Krise finden“, so der FMTI-Obmann. Es gebe „heuer nichts zu verteilen, nur Sorgen“. Knill verwies auf Deutschland, wo die Tarifgespräche in der Metall- und Elektrobranche wegen der Coronapandemie heuer unterbrochen wurden. In Österreich wurden die Metaller-KV-Verhandlungen bisher noch nie verschoben.