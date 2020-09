Vogelschützer schlagen wegen Skischaukel Alarm

Auch Trinkwasserversorgung gefährdet

Ein lauter Aufschrei kommt auch von Bird Life Österreich: „Der geplante Eingriff in das Naturschutzgebiet Warscheneck Nord ist äußerst kritisch zu betrachten, da eine hochwertige Biotopfläche und Populationen von Birk- und Auerhuhn sowie dem Weißrückenspecht betroffen sind“, pocht Gàbor Wichmann auf die Einhaltung der in der Alpenkonvention festgelegten Bestimmungen zu Naturschutz und Landschaftspflege. Gefährdet ist laut Josef Friedhuber von den Naturfreunden auch die Trinkwasserversorgung in Teilen der Region. „Für die neuen Speicherteiche müssten 100.000 Kubikmeter Wasser aus der Steyr entnommen werden, zu den für die Beschneiungsanlagen in Hinterstoder genehmigten 366.000 Kubikmetern!“ Josef Limberger vom Naturschutzbund kritisiert den unnötigen Bodenverbrauch durch die Errichtung von 950 Parkplätzen.