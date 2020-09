Bushido von Clanchef „wie Eigentum behandelt“

Schon vor einigen Tagen hatte Bushido vor Gericht angegeben, seine Beziehung zu dem ehemaligen Geschäftspartner sei wie eine „Zwangsheirat“ gewesen. Spätestens ab dem Jahr 2010 habe er sich „unfrei“ gefühlt, sagte er am Montag. Der Mann habe alles in die Hand genommen. Dass er jemals aus dieser Beziehung wieder rauskommen könne, das habe er nicht gedacht, so Bushido vor Gericht.