Macron, Neymar, Mbappe: Alle gratulierten Gasly

„Heiße Duelle“

Gasly ist ein Vertreter der jungen Generation, der auch Max Verstappen, Charles Leclerc, Lance Stroll, Lando Norris und George Russell angehören. Gasly glaubt an packende Duelle in der Formel-1-Zukunft. „Wir haben alle ziemlich jung in der Kart-Szene begonnen. Über unterschiedliche Wege sind wir dann alle in der Formel 1 gelandet. Ich bin ziemlich sicher, dass es zwischen uns noch heiße Duelle geben wird.“