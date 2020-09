The Flaming Lips: Schönklang statt großem Chaos

In den Texten liegen drogeninduzierte Visionen („Mother I‘ve Taken LSD“, „At The Movies On Quaaludes“) und kindliche Fantasy-Elemente („Dinosaurs On The Mountain“) nah beieinander - auch dies kennt man von den besten Alben dieser US-Band. Wie empathisch diese so wunderlichen Musiker aber jenseits aller Kiffer-Attitüde sind, zeigen Titel wie „Mother Please Don‘t Be Sad“ und das abschließende „My Religion Is You“. Da steckt ganz viel Herzenswärme drin.