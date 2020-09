Kleine Katharina hielt Sanitäterinnentrio auf Trab

Als Sandra Wiesinger mitten in der Nacht des 4. September genau am errechneten Zeitpunkt die Wehen zu ihrem dritten Kind verspürte, rechnete weder sienoch ihre Partner Michael Scheuchenegger damit, dass es dieses Mal so schnell gehen würde. Die kleine Sandra erblickte unmittelbar beim Eintreffen der drei Sanitäterinnen das Licht der Welt.